Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Rotlicht-Unfall am Reinhold-Schick-Platz, Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 15:45 Uhr kam es in Herrenberg an der Kreuzung am Reinhold-Schick-Platz zu einem Verkehrsunfall, zu welchem die Polizei Zeugen sucht. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 69 Jahre alter Lenker eines Pkw Subaru die Nagolder Straße (B296) in Fahrtrichtung Tübingen. Zur selben Zeit bog ein 32-Jähriger mit seinem Pkw Dacia von der Horber Straße (L1184) nach links auf die B296 in Fahrtrichtung Nagold ab. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Beide Beteiligten gaben gegenüber der Polizei an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Um die Schuldfrage klären zu können, ist die Polizei unter anderem auf die Hilfe von Zeugenaussagen angewiesen. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Ampelschaltung geben können, sich unter Tel.: 07032/2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 05:40

    POL-LB: Einbruch in Freiberg am Neckar

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag zwischen 18:40 Uhr und 19:15 Uhr hebelte ein unbekannter Täter die Terrassentür einer Doppelhaushälfte im Freiberger Ortsteil Geisingen auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Dort wurde aus einer Kommode im Schlafzimmer Schmuck entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesgutes konnte bislang noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die ...

  • 02.01.2026 – 22:43

    POL-LB: Herrenberg-Mönchberg: PKW kollidiert mit Hauswand und zwei weiteren Fahrzeugen

    Ludwigsburg (ots) - Am 02.01.2026 um 12:35 Uhr befand sich die 39-jährige Ford-Lenkerin in der Brühlstraße in Herrenberg und wollte in ihre Hofeinfahrt fahren. Die Fahrerin verlor jedoch aufgrund unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren PKW und fuhr zunächst über die Grundstücksbegrenzung gegen eine Hauswand und wurde anschließend auf einen öffentlichen ...

  • 02.01.2026 – 17:08

    POL-LB: Weil der Stadt-Hausen: Wohnungseinbruch im Kastanienweg

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Mittwoch, 31.12.2025, 09:00 Uhr und Freitag, 02.01.2026, 09:00 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus im Kastanienweg in Weil der Stadt-Hausen ein und durchsuchten die Wohnräume. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie möglicherweise erlangtes Diebesgut liegen bislang noch keine Angaben vor. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt ...

