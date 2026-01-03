Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Rotlicht-Unfall am Reinhold-Schick-Platz, Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 15:45 Uhr kam es in Herrenberg an der Kreuzung am Reinhold-Schick-Platz zu einem Verkehrsunfall, zu welchem die Polizei Zeugen sucht. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 69 Jahre alter Lenker eines Pkw Subaru die Nagolder Straße (B296) in Fahrtrichtung Tübingen. Zur selben Zeit bog ein 32-Jähriger mit seinem Pkw Dacia von der Horber Straße (L1184) nach links auf die B296 in Fahrtrichtung Nagold ab. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Beide Beteiligten gaben gegenüber der Polizei an, bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Um die Schuldfrage klären zu können, ist die Polizei unter anderem auf die Hilfe von Zeugenaussagen angewiesen. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Ampelschaltung geben können, sich unter Tel.: 07032/2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

