Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unbekannte ziehen randalierend durch das Stadtgebiet

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 405080 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die weiter Hinweise zu vermutlich mehreren Jugendlichen geben können, die in den frühen Morgenstunden des Montags (05.01.2026) randalierend durch das Besigheimer Stadtgebiet gezogen sind. Gegen 04.10 Uhr war bei der Polizei eine erste Meldung eingegangen, nachdem Unbekannte verschiedene Mülltonnen umgeworfen hatten. Eine fahndende Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass mehrere Tonnen umgekippt worden waren, so dass im Innenstadtbereich Abfall und insbesondere Scherben aus Glastonnen auf den Straßen lagen. Ein verglastes Haltestellenhäuschen in der Oberamteigasse Ecke Hauptstraße hatten die Täter nahezu vollständig entglast. Des Weiteren hatten sie mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Bei den Unbekannten könnte es sich um drei Personen gehandelt haben, die mit einem Zweirad, eventuell einem E-Scooter oder auch Fahrrad, unterwegs gewesen sein sollen. Ein erstes notdürftiges Kehren der Straße übernahmen noch am Morgen die Einsatzkräfte der Polizei. Eine vollständige Reinigung muss im Nachgang durch die Stadt Besigheim erfolgen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

