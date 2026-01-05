PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unbekannte ziehen randalierend durch das Stadtgebiet

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 405080 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die weiter Hinweise zu vermutlich mehreren Jugendlichen geben können, die in den frühen Morgenstunden des Montags (05.01.2026) randalierend durch das Besigheimer Stadtgebiet gezogen sind. Gegen 04.10 Uhr war bei der Polizei eine erste Meldung eingegangen, nachdem Unbekannte verschiedene Mülltonnen umgeworfen hatten. Eine fahndende Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass mehrere Tonnen umgekippt worden waren, so dass im Innenstadtbereich Abfall und insbesondere Scherben aus Glastonnen auf den Straßen lagen. Ein verglastes Haltestellenhäuschen in der Oberamteigasse Ecke Hauptstraße hatten die Täter nahezu vollständig entglast. Des Weiteren hatten sie mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Bei den Unbekannten könnte es sich um drei Personen gehandelt haben, die mit einem Zweirad, eventuell einem E-Scooter oder auch Fahrrad, unterwegs gewesen sein sollen. Ein erstes notdürftiges Kehren der Straße übernahmen noch am Morgen die Einsatzkräfte der Polizei. Eine vollständige Reinigung muss im Nachgang durch die Stadt Besigheim erfolgen. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 09:38

    POL-LB: Bönnigheim: Unfall auf der L 1106 fordert mehrere Verletzte

    Ludwigsburg (ots) - Vier verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (04.01.2025), gegen 22.35 Uhr auf der Landesstraße 1106 ereignete. Ein 23 Jahre alter VW-Lenker fuhr von Freudental kommend in Richtung Bönnigheim, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 07:01

    POL-LB: Ludwigsburg / B27: Zeugen nach Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstagabend befuhr der 63-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 19:15 Uhr die B27 in Richtung Bietigheim-Bissingen. Auf Höhe der Auffahrt der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart ordnete sich der Mercedes-Lenker auf den rechten der zwei Linksabbiegerfahrstreifen ein, um im weiteren Verlauf auf die Autobahn aufzufahren. Hierbei kam es dann zur ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 06:26

    POL-LB: Herrenberg: Rotlicht-Unfall am Reinhold-Schick-Platz, Polizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag gegen 15:45 Uhr kam es in Herrenberg an der Kreuzung am Reinhold-Schick-Platz zu einem Verkehrsunfall, zu welchem die Polizei Zeugen sucht. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 69 Jahre alter Lenker eines Pkw Subaru die Nagolder Straße (B296) in Fahrtrichtung Tübingen. Zur selben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren