PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar/Bietigheim-Bissingen: Einbrüche in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (29.12.2025), 11.30 Uhr und Samstag (03.01.2026), 19.20 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein zwischen Schwab- und Sudetenstraße in Marbach am Neckar gelegenes Einfamilienhaus ein. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

In Bietigheim-Bissingen trieben ebenfalls noch unbekannte Täter am Freitag (02.01.2026) zwischen 16.15 Uhr und 20.00 Uhr ihr Unwesen. Indem sie ein Fenster aufgehebelten, gelangten die Einbrecher in ein Wohnhaus in der Christophstraße. Auch hier dürfte sich der Wert des Diebesgutes auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Die Höhe des Sachschadens kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen nimmt unter der Tel. 0800 1100225 sowie per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 10:16

    POL-LB: Bönnigheim: Unfall auf der L 1106 fordert mehrere Verletzte - KORREKTUR

    Ludwigsburg (ots) - KORREKTUR der Meldung von 9.38 Uhr: Das Mobiltelefon des 23 Jahre alten VW-Lenkers wurde beschlagnahmt, nicht das der Mercedes-Lenkerin. Wir bitten, dieses Versehen zu entschuldigen. Vier verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (04.01.2025), gegen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 09:58

    POL-LB: Besigheim: Unbekannte ziehen randalierend durch das Stadtgebiet

    Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 405080 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die weiter Hinweise zu vermutlich mehreren Jugendlichen geben können, die in den frühen Morgenstunden des Montags (05.01.2026) randalierend durch das Besigheimer Stadtgebiet gezogen sind. Gegen 04.10 Uhr war bei der Polizei eine ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 09:38

    POL-LB: Bönnigheim: Unfall auf der L 1106 fordert mehrere Verletzte

    Ludwigsburg (ots) - Vier verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (04.01.2025), gegen 22.35 Uhr auf der Landesstraße 1106 ereignete. Ein 23 Jahre alter VW-Lenker fuhr von Freudental kommend in Richtung Bönnigheim, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren