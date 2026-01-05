Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar/Bietigheim-Bissingen: Einbrüche in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (29.12.2025), 11.30 Uhr und Samstag (03.01.2026), 19.20 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein zwischen Schwab- und Sudetenstraße in Marbach am Neckar gelegenes Einfamilienhaus ein. Die Unbekannten durchsuchten sämtliche Räume und Schränke. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten sie Bargeld sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

In Bietigheim-Bissingen trieben ebenfalls noch unbekannte Täter am Freitag (02.01.2026) zwischen 16.15 Uhr und 20.00 Uhr ihr Unwesen. Indem sie ein Fenster aufgehebelten, gelangten die Einbrecher in ein Wohnhaus in der Christophstraße. Auch hier dürfte sich der Wert des Diebesgutes auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Die Höhe des Sachschadens kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen nimmt unter der Tel. 0800 1100225 sowie per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell