Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Zigarettenautomat gesprengt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter sprengten am Sonntag (04.01.2026) gegen 05.10 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße im Markgröninger Ortsteil Unterriexingen. Mutmaßlich stahlen die Unbekannten sowohl Bargeld als auch Zigaretten aus dem Automaten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Markgröningen unter der Tel. 07145 9327-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell