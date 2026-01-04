Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260104 - 0011 Frankfurt - Frankfurt: Insgesamt vier Festnahmen nach vorsätzlichen Brandstiftungen im Stadtgebiet

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten ermittelten in der Nacht von Freitag (02. Januar 2026) auf Samstag (03. Januar 2026) zunächst drei Jugendliche als Beschuldigte mehrerer Mülltonnenbrände in Seckbach. Zu einem späteren Zeitpunkt nahmen Polizisten noch einen 28-jährigen alkoholisierten Mann fest, der ebenfalls drei Mülltonnen angezündet hatte.

Die erste Meldung erreichte die Polizei gegen 02:50 Uhr, zunächst brannte eine Mülltonne in der Wilhelmshöher Straße, Zeugen hatten Jugendliche bei der Brandlegung beobachtet, die polizeiliche Fahndung verlief jedoch ergebnislos. Gegen 03:50 Uhr brannten dann wieder mehrere Mülltonnen in der Wilhelmshöher Straße, die Fassade eines Gebäudes wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Diesmal zahlte sich die Fahndung der Beamten aus. Sie konnten drei Jugendliche im unmittelbaren Nahbereich antreffen, die Beschreibung deckte sich auch mit den Tatverdächtigen des ersten Brandes. Außerdem führten die Jugendlichen mehrere Feuerwerkskörper mit sich.

Gegen die Drei, im Alter von zweimal 15 und einmal 13 Jahren, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, im Anschluss übergaben Polizeibeamte die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten.

Die Nacht war an dieser Stelle für die Polizisten jedoch noch nicht vorbei.

Gegen 05:10 Uhr wurden drei weitere Mülltonnenbrände in örtlicher Nähe zu den vorherigen Mülltonnenbränden gemeldet. Hier gelang es den Beamten einen 28-jährigen Mann auf frischer Tat festzunehmen, als er gerade im Begriff war eine Mülltonne anzuzünden.

Der stark alkoholisierte Mann wurde zwecks Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung auf ein umliegendes Polizeirevier gebracht, er muss sich jetzt für seine Handlungen verantworten.

In allen Fällen konnten die Mülltonnen gelöscht werden oder brannten komplett aus, ohne dass das Feuer übergriff. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell