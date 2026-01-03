PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260103 - 0008 Frankfurt - Sachsenhausen: Wechselseitige Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Freitag (02. Januar 2026) auf Samstag (03. Januar 2026) nahmen Polizeibeamte eine Anzeige wegen wechselseitiger Körperverletzung in dem Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen auf. Im Zuge dieser Auseinandersetzung verletzten sich eine 28-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann.

Auch an diesem Wochenende war die Frankfurter Polizei wieder mit zusätzlichen Einsatzkräften in Alt-Sachsenhausen präsent. Aufkommende Streitigkeiten konnten, zum Großteil, bereits im Vorfeld durch konsequentes Einschreiten der Einsatzkräfte unterbunden werden.

Gegen 04:15 Uhr kam es dann aber im Bereich der Klappergasse zu einem Streit zwischen den beiden oben genannten Personen. Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 25-Jährige die Frau geschubst haben, so dass diese zu Boden fiel und sich dadurch im Gesicht verletzte. Ein Begleiter von ihr habe daraufhin den jungen Mann geschubst, woraufhin dieser ebenfalls zu Boden fiel. Auf Grund von herumliegenden Glasscherben zog dieser sich hierbei Schnittverletzungen an der Hand zu.

Die Polizei war wenige Augenblicke später vor Ort und konnte die Auseinandersetzung beenden. Die Beschuldigten erhielten jeweils eine Anzeige, sowie einen Platzverweis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

