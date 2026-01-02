Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260102 - 0005 Frankfurt: Mehrere Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte im Stadtgebiet

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Donnerstag (01.Januar 2026) ergaben sich mehrere polizeiliche Sachverhalte, bei denen Polizisten angegriffen wurden und Widerstand gegen behördliche Maßnahmen geleistet wurde.

Gegen 10:20 Uhr waren Polizisten im Berkersheimer Weg im Einsatz. Eine 23-jährige alkoholisierte Frau soll dort zuvor eine Sachbeschädigung begangen haben. Auf Grund Ihres Verhaltens wurden der aggressiven Frau Handschellen angelegt, hierbei trat sie mehrfach unkontrolliert um sich, traf jedoch keinen der Beamten.

Um 17:40 Uhr weigerte sich ein 30-jähriger Mann nach einer vorangegangenen Behandlung ein Frankfurter Krankenhaus zu verlassen. Er befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde durch eine hinzugezogene Funkstreife in die psychatrische Station eines Klinikums verbracht. Hier angekommen, biss er einem der Beamten in den Daumen.

Am Abend gegen 19:00 Uhr kontrollierten Polizisten einen Mann nach einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in der Moselstraße. Noch während der polizeilichen Maßnahmen behinderte ein weiterer Mann die Kontrolle.

Als sie den 23-Jährigen aufforderten, die Maßnahme nicht zu stören schlug dieser unvermittelt einem der Beamten mit der Faust ins Gesicht, den zweiten Polizisten trat er gegen das Knie. Bei der anschließenden Festnahme leistete er weiter erheblich Widerstand, einer der Beamten konnte seinen Dienst danach nicht mehr weiterführen.

Gegen alle Personen wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell