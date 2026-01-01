Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260101 - 0003 Frankfurt-Altstadt: Verfolgungsfahrt mit anschließendem Unfall und Flucht

Frankfurt (ots)

(bo) Letzte Nacht ereignete sich in der Altstadt eine Verfolgungsfahrt, bei dem der Fahrer eines Fahrzeuges nach einer Rotlichtfahrt kontrolliert werden sollte, sich der Kontrolle entzog, dabei verunfallte und anschließend flüchtete.

Gegen 03:05 Uhr fiel einer Streife das Fahrzeug in der Berliner Straße aufgrund einer Rotlichtfahrt auf und sollte in der Folge kontrolliert werden. Nach der Kontrollaufforderung beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug durch die Fahrgasse, Töngesgasse und anschließend entgegengesetzt der Fahrtrichtung durch Liebfrauenberg und Bleidenstaße bis zur Sandgasse. Dort hielt der Tatverdächtige sein Fahrzeug an und flüchtete fußläufig in Richtung Berliner Straße. Während der Verfolgungsfahrt kollidierte er mit diversen Verkehrsschildern. Die Beamten kontrollierten den im Fahrzeug verbliebenden Beifahrer. Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizeibeamten den Ausweis und das Mobiltelefon des 23-jährigen Fahrzeugführers. Außerdem stellten sie diverse Utensilien zum berauschenden Missbrauch von Lachgas und den Fahrzeugschlüssel sicher.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

