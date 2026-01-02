PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260102 - 0004 Frankfurt - Dornbusch: Bezugnahme zu Vermisstenmeldung 251226 -1330 - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots)

(ha) Die Fahndung nach dem 72-jährigen Paul Wilhelm P. wird hiermit zurückgenommen. Er konnte angetroffen werden, Hinweise auf eine Straftat bestehen nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

