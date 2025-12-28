Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A61 - PKW-Fahrer ohne Führerschein aber unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Stromberg (ots)

Am Samstagvormittag kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim gegen 09:45 Uhr einen 32 jährigen Mann aus dem Main-Taunus-Kreis, auf der A61 bei Stromberg.

Zunächst wollte der Mann den Beamten glaubhaft machen, dass er einen gültigen Führerschein hätte. Dieser würde bei ihm Zuhause liegen. Spätere Ermittlungen bestätigten diese Aussage nicht.

Einen doppelten Grund, warum die Fahrt nach der Kontrolle beendet wurde war, dass der Mann unter dem Einfluss von mehreren Betäubungsmitteln stand.

Folgerichtig wurde die Fahrt an der Kontrollörtlichkeit beendet und eine Blutprobe bei dem Mann entnommen.

Auf diesen warten nun mehrere Strafanzeigen, sowie ein Bußgeld.

