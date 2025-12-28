PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A61 - PKW-Fahrer ohne Führerschein aber unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Stromberg (ots)

Am Samstagvormittag kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim gegen 09:45 Uhr einen 32 jährigen Mann aus dem Main-Taunus-Kreis, auf der A61 bei Stromberg.

Zunächst wollte der Mann den Beamten glaubhaft machen, dass er einen gültigen Führerschein hätte. Dieser würde bei ihm Zuhause liegen. Spätere Ermittlungen bestätigten diese Aussage nicht.

Einen doppelten Grund, warum die Fahrt nach der Kontrolle beendet wurde war, dass der Mann unter dem Einfluss von mehreren Betäubungsmitteln stand.

Folgerichtig wurde die Fahrt an der Kontrollörtlichkeit beendet und eine Blutprobe bei dem Mann entnommen.

Auf diesen warten nun mehrere Strafanzeigen, sowie ein Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

PASt Gau-Bickelheim
Pressestelle

Telefon: 06701-919-0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 12:51

    POL-VDMZ: Diskonacht in Bad Kreuznach endet im Verkehrsunfall mit 1,7 Promille auf der Autobahn

    Münster-Sarmsheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen um 04:42 Uhr kam es auf der A61 zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger PKW-Fahrer hatte zuvor eine Diskothek in Bad Kreuznach besucht und alkoholische Getränke konsumiert. Auf der A61 auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen auf Höhe von KM 291,5 kam kam er schließlich nach rechts von der Fahrbahn ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 21:52

    POL-VDMZ: 22-jähriger befährt die BAB60 mit einem Radlader

    Heidesheim (ots) - Am Samstag, den 20.12.2025, melden gegen 13:45 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen Radlader auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt. Dieser befährt die Autobahn, zwischen den Autobahnanschlussstellen Ingelheim-West und Ingelheim-Ost mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h. Der Radladerfahrer kann durch die Polizeiautobahnstation Heidesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:49

    POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A60 im Bereich der AS Weisenau

    Heidesheim (ots) - Am Freitag, den 19.12.2025, kommt es gegen 09:48 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem 44-Jährigen Fahrer eines Transporters und einem 65-Jährigen PKW-Fahrer. Beide Fahrzeugführer befahren den mittleren Fahrstreifen der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen. Als sie sich kurz vor der AS Weisenau befinden, wechselt ein noch unbekannter Fahrer die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren