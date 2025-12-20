PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 22-jähriger befährt die BAB60 mit einem Radlader

Heidesheim (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025, melden gegen 13:45 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen Radlader auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt. Dieser befährt die Autobahn, zwischen den Autobahnanschlussstellen Ingelheim-West und Ingelheim-Ost mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h. Der Radladerfahrer kann durch die Polizeiautobahnstation Heidesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle zeigt sich der 22-jährige Fahrer verwundert, dass man die Autobahn mit einem maximal 20 km/h fahrenden Radlader nicht befahren darf. Im Rahmen der Kontrollmaßnahme stellt sich darüber hinaus heraus, dass der Fahrzeugführer nicht nur die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse L nicht besitzt, sondern überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird gegen den Fahrzeugführer, sowie den Fahrzeughalter eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132 9500
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 12:49

    POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A60 im Bereich der AS Weisenau

    Heidesheim (ots) - Am Freitag, den 19.12.2025, kommt es gegen 09:48 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem 44-Jährigen Fahrer eines Transporters und einem 65-Jährigen PKW-Fahrer. Beide Fahrzeugführer befahren den mittleren Fahrstreifen der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen. Als sie sich kurz vor der AS Weisenau befinden, wechselt ein noch unbekannter Fahrer die ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 07:00

    POL-VDMZ: Zu schnell in die Ausfahrt

    A 61/Gundersheim (ots) - Ein 23-Jähriger, der am 18.12.2025 gegen 12:25 Uhr an der Anschlussstelle Gundersheim die A 61 verlassen wollte, fuhr dort mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam von der Straße ab. Der junge Mann kam aus Richtung Ludwigshafen. Im Kurvenbereich der Abfahrt Gundersheim verlor er auf nasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und fuhr geradeaus in ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 06:57

    POL-VDMZ: In Mittelschutzplanke geprallt - Unfallbeteiligter fährt weiter

    A 61/Bingen (ots) - Ein 63-Jähriger befuhr mit seinem PKW Audi am 18.12.2025 gegen 09:45 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz. Er befand sich gerade im Bereich des Autobahndreiecks Nahetal auf der linken Fahrspur, als ein rechts neben ihm fahrender PKW nach links zog, ohne den 63-Jährigen zu beachten. Der 63-Jährige wich nach links aus und streifte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren