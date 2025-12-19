PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VDMZ: Zu schnell in die Ausfahrt

A 61/Gundersheim (ots)

Ein 23-Jähriger, der am 18.12.2025 gegen 12:25 Uhr an der Anschlussstelle Gundersheim die A 61 verlassen wollte, fuhr dort mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam von der Straße ab. Der junge Mann kam aus Richtung Ludwigshafen. Im Kurvenbereich der Abfahrt Gundersheim verlor er auf nasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und fuhr geradeaus in den Grünstreifen. Dort überfuhr er zunächst einen Leitpfosten und prallte gegen einen Baum. Der 23-Jährige blieb unverletzt, den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden. Dazu musste die Abfahrt für ca. 15 Minuten voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

