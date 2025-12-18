PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss unterwegs

A 61/Daxweiler (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 30-jährigen Fahrer eines PKW Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Die Polizisten überprüften den Mann am 17.12.2025 gegen 10 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West an der A 61. Da auch Drogenvortest positiv verlief, musste der 30-Jährige mit zur Blutentnahme. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt und weil der 30-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Bußgeldverfahrens hinterlegen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

