POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss unterwegs
A 61/Daxweiler (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 30-jährigen Fahrer eines PKW Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Die Polizisten überprüften den Mann am 17.12.2025 gegen 10 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West an der A 61. Da auch Drogenvortest positiv verlief, musste der 30-Jährige mit zur Blutentnahme. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt und weil der 30-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Bußgeldverfahrens hinterlegen.
