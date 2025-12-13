PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Autokorso blockiert die A60

A60 FR Darmstadt zw. AS Lerchenberg und AS Weisenau (ots)

Am 13.12.2025 meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Autokorso auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt, kurz nach der Anschlussstelle Lerchenberg. Hierbei blockierten mehrere Fahrzeuge, insbesondere jedoch zwei Mercedes G-Klassen beide Fahrspuren, indem sie den Verkehr auf der Autobahn auf ca. 50 km/h abbremsten. Weiterhin überholten Beteiligte des Autokorsos Fahrzeuge verbotswidrig rechts und verhinderten so bei mindestens einem Geschädigten, dass dieser die Autobahn verlassen konnte. Die Fahrzeuge konnte schließlich an der AS Weisenau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen drei Fahrzeugführer wurden Strafanzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr aufgenommen.

Sollten sie sachdienliche Hinweise geben können oder sollten sie ebenfalls durch den Autokorso behindert oder gar gefährdet worden sein, dann melden sie sich bitte auf der Polizeiautobahnstation in Heidesheim (06132 950-0).

Rückfragen bitte an:

PASt Heidesheim
Budenheimer Weg 75
55262 Ingelheim
06132-950-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz

