Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Bei Nässe von der Straße abgekommen

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Aufgrund Nässe und nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 36-Jähriger am 10.12.2025 gegen 19:50 Uhr mit seinem PKW an der Anschlussstelle Gau-Bickelheim von der Fahrbahn ab. Dabei wollte der Mann an der Anschlussstelle die A 61 verlassen. Im Kurvenbereich der Abfahrt kam der 36-Jährige dann auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zum Stehen. Da der Mann über Schmerzen klagte, wurde er vom hinzugezogenen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden am PKW des 36-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro. Fremdschaden am Grünstreifen entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

