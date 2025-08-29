PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrunkener Rollerfahrer leistet nach mehreren Verstößen Widerstand +++ Motorradfahrer bei Überholvorgang angefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrunkener Rollerfahrer leistet nach mehreren Verstößen Widerstand, Bad Schwalbach, Aarstraße, Donnerstag, 28.08.2025, 22:30 Uhr

(fh)Am späten Donnerstagabend leistete ein Motorrollerfahrer Widerstand, nachdem er sich zuvor mehrere Straftaten geleistet hatte. Gegen 22:30 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Bad Schwalbach in Höhe des Kurhauses ein Motorroller ohne Kennzeichen auf. Die Beamten beabsichtigten den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen und schalteten die Anhaltesignale ein. Der Unbekannte dachte jedoch nicht daran, sich kontrollieren zu lassen und flüchtete in Richtung der Aarstraße, wo er aufgrund eines Fahrfehlers zu Boden stürzte. Hierbei konnte er von der Streife eingeholt werden. Bei seiner Festnahme leistete der Fahrer Widerstand, indem er sich mehrfach gegen seine Festnahme sperrte. Es gelang den Beamten den Fahrer, einen 25-Jährigen Bad Schwalbacher, zu fesseln. Als ihm der Helm abgenommen wurde, stieg den Polizisten Alkoholgeruch entgegen. Ein Test zeigte einen Wert von etwa 1,5 Promille. Darüber hinaus besitzt der 25-Jährige keine Fahrerlaubnis. Die Beamten nahmen ihn mit zur Dienststelle, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Im Anschluss durfte der Mann mit mehreren Strafverfahren im Gepäck die Dienststelle wieder verlassen. Ein Polizeibeamter erlitt beim Einsatz leichte Verletzungen, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

2. Motorradfahrer bei Überholvorgang angefahren, Idstein, Wiesbadener Straße/In der Ritzbach, Donnerstag, 28.08.2025, 22:20 Uhr

(fh)Am späten Donnerstagabend wurde ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß in Idstein verletzt. Gegen 22:20 Uhr befuhr der 18-jährige Motorradfahrer die Wiesbadener Straße in Richtung Bahnhof und beabsichtigte, einen vorausfahrenden VW Golf eines 26-Jährigen zu überholen. Dieser wollte jedoch zeitgleich nach links in die Straße "In der Ritzbach" einbiegen, übersah dabei den sich im Überholvorgang befindlichen Zweiradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Dieser wiederum stürzte und verletzte sich. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

