Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mehrere Verkehrssünder ertappt

A61/B41 Gau-Bickelheim (ots)

Gleich mehrere Verkehrssünder konnten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 11.12.2025 aus dem Verkehr ziehen. Gegen 10:45 Uhr fiel einer Streife ein PKW auf, der vor der Anschlussstelle Stromberg den Seitenstreifen zum schnelleren Fortkommen nutzte. Die 40-jährige Fahrerin konnte in Stromberg kontrolliert werden. Sie räumte den Verstoß ein. Nahezu gleichzeitig folgte ein weiterer PKW, der von einer 56-jährigen Frau gelenkt wurde und die ebenfalls über den Seitenstreifen fuhr, um schneller an die Abfahrt zu gelangen. Die 56-Jährige zeigte sich nicht einsichtig und räumte den Verstoß nicht ein. Deutlich zu schnell in der Baustelle zwischen Rheinböllen und der Tank- und Rastanlage Hunsrück war gegen 11:10 Uhr ein 72-jähriger, der anstelle der erlaubten 80 km/h mit ca. 103 km/h gemessen wurde. Bei der Überprüfung des 72-Jährigen stellten die Polizisten zudem noch eine aktiv geschaltete verbotene "Blitzer-App" fest. Auf der B 41 stellte eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim gegen 14:35 Uhr eine 31-Jährige fest, die mit ihrem PKW anstelle der erlaubten 120 km/h durchgängig mit knapp über 150 km/h unterwegs war. Sie zeigte sich im Rahmen der Kontrolle einsichtig. Alle Betroffenen müssen nun mit entsprechenden Bußgeldanzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

