Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: In Mittelschutzplanke geprallt - Unfallbeteiligter fährt weiter

A 61/Bingen (ots)

Ein 63-Jähriger befuhr mit seinem PKW Audi am 18.12.2025 gegen 09:45 Uhr die A 61 in Richtung Koblenz. Er befand sich gerade im Bereich des Autobahndreiecks Nahetal auf der linken Fahrspur, als ein rechts neben ihm fahrender PKW nach links zog, ohne den 63-Jährigen zu beachten. Der 63-Jährige wich nach links aus und streifte die Mittelschutzplanke. Der PKW, der nach links gezogen war, fuhr einfach weiter. Am Audi des 63-Jährigen entstand hoher Sachschaden, den die Polizei auf 8.000 Euro schätzt. Zudem verletze sich der Mann leicht beim Aufprall. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet mögliche Zeugenhinweise zu dem Unfall und zu dem PKW, der weitergefahren ist unter 06701-9190.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

