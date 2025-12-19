Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A60 im Bereich der AS Weisenau

Heidesheim (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, kommt es gegen 09:48 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem 44-Jährigen Fahrer eines Transporters und einem 65-Jährigen PKW-Fahrer. Beide Fahrzeugführer befahren den mittleren Fahrstreifen der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen. Als sie sich kurz vor der AS Weisenau befinden, wechselt ein noch unbekannter Fahrer die Fahrstreifen, um an der AS Weisenau noch über die Sperrfläche verbotswidrig die BAB zu verlassen. Aufgrund dieses gefährlichen Fahrstreifenwechsels müssen der 44-Jährige und 65-Jährige Fahrer eine Vollbremsung einleiten. Trotzdem kommt es zwischen beiden Fahrzeugen zur Kollision. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Der 65-Jährige Fahrer wird vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt, bleibt aber zum Glück unverletzt. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen.

