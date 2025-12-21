PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Diskonacht in Bad Kreuznach endet im Verkehrsunfall mit 1,7 Promille auf der Autobahn

Münster-Sarmsheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen um 04:42 Uhr kam es auf der A61 zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger PKW-Fahrer hatte zuvor eine Diskothek in Bad Kreuznach besucht und alkoholische Getränke konsumiert. Auf der A61 auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen auf Höhe von KM 291,5 kam kam er schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Betonschutzwand. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde dabei erheblich beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 33-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,7 Promille festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergesellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem droht ihm der Entzug der Fahrerlaubnis. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, dass Alkohol am Steuer eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 21:52

    POL-VDMZ: 22-jähriger befährt die BAB60 mit einem Radlader

    Heidesheim (ots) - Am Samstag, den 20.12.2025, melden gegen 13:45 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen Radlader auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt. Dieser befährt die Autobahn, zwischen den Autobahnanschlussstellen Ingelheim-West und Ingelheim-Ost mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h. Der Radladerfahrer kann durch die Polizeiautobahnstation Heidesheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 12:49

    POL-VDMZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der A60 im Bereich der AS Weisenau

    Heidesheim (ots) - Am Freitag, den 19.12.2025, kommt es gegen 09:48 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen einem 44-Jährigen Fahrer eines Transporters und einem 65-Jährigen PKW-Fahrer. Beide Fahrzeugführer befahren den mittleren Fahrstreifen der BAB 60 in Fahrtrichtung Bingen. Als sie sich kurz vor der AS Weisenau befinden, wechselt ein noch unbekannter Fahrer die ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 07:00

    POL-VDMZ: Zu schnell in die Ausfahrt

    A 61/Gundersheim (ots) - Ein 23-Jähriger, der am 18.12.2025 gegen 12:25 Uhr an der Anschlussstelle Gundersheim die A 61 verlassen wollte, fuhr dort mit nicht angepasster Geschwindigkeit und kam von der Straße ab. Der junge Mann kam aus Richtung Ludwigshafen. Im Kurvenbereich der Abfahrt Gundersheim verlor er auf nasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen PKW und fuhr geradeaus in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren