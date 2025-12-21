Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Diskonacht in Bad Kreuznach endet im Verkehrsunfall mit 1,7 Promille auf der Autobahn

Münster-Sarmsheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen um 04:42 Uhr kam es auf der A61 zu einem alkoholbedingten Verkehrsunfall. Ein 33-Jähriger PKW-Fahrer hatte zuvor eine Diskothek in Bad Kreuznach besucht und alkoholische Getränke konsumiert. Auf der A61 auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen auf Höhe von KM 291,5 kam kam er schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Betonschutzwand. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde dabei erheblich beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 33-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,7 Promille festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergesellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem droht ihm der Entzug der Fahrerlaubnis. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, dass Alkohol am Steuer eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell