Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260102 - 0007 Frankfurt - Sachsenhausen: Schwerer Raub - Öffentlichkeitsfahndung

Frankfurt (ots)

(di) Nachdem im Oktober 2025 ein bislang unbekannter Täter eine Bäckerei-Filiale in Sachsenhausen überfallen hatte, fahndet die Ermittler nun mit einem Phantombild nach dem Mann und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Tat ereignete sich am frühen Abend des 15. Oktober 2025 gegen 17:00 Uhr. Der Unbekannte betrat den Verkaufsraum einer Bäckerei-Filiale auf der Schweizer Straße und forderte unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes die anwesende Verkäuferin auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Mit einer Beute von mehreren hundert Euro flüchtete der Täter anschließend unerkannt vom Tatort.

Zur Identifizierung des Täters wurde ein Phantombild angefertigt. Die Staatsanwaltschaft sowie die Polizei Frankfurt hoffen mit der Veröffentlichung jenes Bildes nun auf Hinweise, die zu einer Identifizierung des Täters führen. Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt.

Das Phantombild kann hier eingesehen werden: www.polizei.hessen.de/unbekannte-personen/schwere-raeuberische-erpressung-auf-baeckerei

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindungen zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell