Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260102 - 0006 Frankfurt - Sachsenhausen: Auseinandersetzung vor Bar eskaliert

Frankfurt (ots)

(di) Am frühen Neujahrsmorgen (01. Januar 2025) eskalierte eine Auseinandersetzung in Alt-Sachsenhausen derart, dass die Frankfurter Kriminalpolizei nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Eine zunächst verbale Streitigkeit in einer Bar in der Kleinen Rittergasse zwischen mehreren Beteiligten verlagerte sich gegen 09:35 Uhr in den Außenbereich. Dort verletzte ein 30-Jähriger einen 21-Jährigen mit einer abgebrochenen Flasche im Gesicht und versuchte weiterhin, den 19-jährigen Begleiter des 21-Jährigen mit einem Messer zu verletzen.

Einschreitende Polizeibeamte nahmen den 30-jährigen Aggressor sowie dessen 25-jährigen Begleiter, der zuvor mit Schlägen auf die beiden Geschädigten eingewirkt hatte, unmittelbar vor Ort fest. Während der 21-Jährige aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieb der 19-Jährige unverletzt.

Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Er soll am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Begleiter muss sich wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten. Da gegen ihn zudem ein Haftbefehl bestand, wurde er direkt in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

