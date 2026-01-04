Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260104 - 0010 Frankfurt - Fechenheim: Brennendes Fahrzeug beschädigt insgesamt drei PKW
Frankfurt (ots)
(ha) In der Nacht von Freitag (02. Januar 2026) auf Samstag (03. Januar 2026) geriet ein VW Touran gegen 04:30 Uhr in der Straße "Alt-Fechenheim" auf bislang noch ungeklärte Weise in Brand. Der vollständig ausbrennende Wagen beschädigte zwei danebenstehende PKW, Personen wurden nicht verletzt.
Zum aktuellen Zeitpunkt wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen, das zuständige Fachkommissariat der Polizei Frankfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.
