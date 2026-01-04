PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260104 - 0009 Frankfurt - Bockenheim: Polizisten durch Widerstandshandlungen leichtverletzt

Frankfurt (ots)

(ha) Eine aggressive 53-jährige Frau verletzte am gestrigen Samstagabend (03. Januar 2025) bei ihrer Festnahme insgesamt drei Polizisten leicht.

Die Beamten fuhren gegen 19:00 Uhr in die Juliusstraße, dort sei es soeben in einer Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Paar gekommen. Besagte Dame soll ihren Partner mit einem Gegenstand verletzt haben, die Beamten konnten sie vor einer Wohnung antreffen und festnehmen. Hierbei sperrte sie sich schon und ließ sich mehrfach fallen. Sie trat wiederholt in Richtung der Beine bzw. Knie der Beamten und traf auch mehrere Polizisten, die jedoch ihren Dienst fortsetzen konnten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde im weiteren Verlauf bei der offensichtlich alkoholisierten Frau eine Blutentnahme durchgeführt, sie muss sich jetzt für ihre Handlungen verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
