PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: sechs Wohnwagen aufgebrochen und Gasflaschen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag, 20.12.2025, und Montag, 05.01.2026, wurden im Flachter Gewerbegebiet in der Straße "Im Bühl" die Deichselboxen von insgesamt sechs Wohnwagen durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Die Diebe hatten es vermutlich auf die enthaltenen Gasflaschen abgesehen. Wie viele Gasflaschen sie genau erbeuten konnten, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf mindestens 500 Euro geschätzt. Bei den Wohnwagen handelt es sich um vier der Marke Knaus, einen der Marke Adria und einen der Marke Bürstner. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Rutesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 13:26

    POL-LB: Leonberg: 5.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (05.01.2026) zwischen 7.10 Uhr und 10.30 Uhr einen im Bereich eines Seniorenheimes in der Böblinger Straße in Leonberg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:40

    POL-LB: Markgröningen: Zigarettenautomat gesprengt

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter sprengten am Sonntag (04.01.2026) gegen 05.10 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Industriestraße im Markgröninger Ortsteil Unterriexingen. Mutmaßlich stahlen die Unbekannten sowohl Bargeld als auch Zigaretten aus dem Automaten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf mindestens 2.000 Euro belaufen. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 10:39

    POL-LB: Böblingen: Unfallflucht - Mercedes beschädigt zurückgelassen

    Ludwigsburg (ots) - Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Böblingen, nachdem es am Freitag (02.01.2026) zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr in der Schönaicher Straße in Böblingen zu einer Unfallflucht gekommen ist. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ausparken eine Mercedes A-Klasse, die auf einem Parkplatz eines Gewerbegebäudes Ecke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren