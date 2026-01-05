Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: sechs Wohnwagen aufgebrochen und Gasflaschen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag, 20.12.2025, und Montag, 05.01.2026, wurden im Flachter Gewerbegebiet in der Straße "Im Bühl" die Deichselboxen von insgesamt sechs Wohnwagen durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Die Diebe hatten es vermutlich auf die enthaltenen Gasflaschen abgesehen. Wie viele Gasflaschen sie genau erbeuten konnten, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf mindestens 500 Euro geschätzt. Bei den Wohnwagen handelt es sich um vier der Marke Knaus, einen der Marke Adria und einen der Marke Bürstner. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Rutesheim zu melden.

