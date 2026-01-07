PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (06.01.2025) zwischen 11:50 Uhr und 13:20 Uhr einen in der Alte Herrenberger Straße in Bondorf geparkten BMW. Mutmaßlich beim Rangieren kollidierte der Unbekannte mit dem im Einmündungsbereich zur Eichenstraße geparkten BMW und verursachte einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

