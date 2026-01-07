Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Opel kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Ein 18 Jahre alter Opel-Lenker fuhr am Montag (05.01.2026), gegen 22.00 Uhr die Kreisstraße 1638 von Sersheim in Richtung Sachsenheim-Hohenhaslach entlang, als mutmaßlich aufgrund von Glätte in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Opel überschlug sich daraufhin. Ein 17 Jahre alter Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer selbst sowie zwei weitere Mitfahrende blieben den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt.

An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

