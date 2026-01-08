PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zwei Frauen in Streit geraten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Besigheim sucht Zeugen einer handgreiflichen Auseinandersetzung, die sich am Mittwoch (07.01.2026) gegen 14.00 Uhr in der Marienstraße in Besigheim ereignete.

Eine 49 Jahre alte Audi-Lenkerin soll zunächst mit dem Fahrverhalten einer 38-jährigen Hyundai-Lenkerin nicht einverstanden gewesen sein und deshalb gehupt haben. In der Marienstraße stoppten die beiden schließlich im Bereich einer Kirche und gerieten verbal in Streit. Dabei soll die 49-Jährige eine Art Schlagstock in der Hand gehalten haben. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Frauen sich gegenseitig mit Fäusten geschlagen haben. Beide erlitten dabei leichte Verletzungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Besigheim zu melden. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die mit einem Kinderwagen an den beiden streitenden Frauen vorbeigelaufen sein soll.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 11:26

    POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall in der Willy-Brandt-Allee

    Ludwigsburg (ots) - Eine 37-jährige Autofahrerin war am Mittwoch (07.01.2025) gegen 12:20 Uhr mit ihrer gleichaltrigen Beifahrerin in Sindelfingen auf der Willy-Brandt-Allee in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Mercedes. Dies erkannte ihre Beifahrerin, die das Lenkrad ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 11:25

    POL-LB: Holzgerlingen: Rund 20.000 Euro Sachschaden nach Brand in Firma

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (07.01.2025) gegen 20:50 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Tübinger Straße nach Holzgerlingen aus, nachdem in einer Firma ein Brand gemeldet wurde. Zunächst führten zwei 27- und 28-jährige Männer in einem Arbeitsraum Schweißarbeiten durch. Durch den hierbei entstandenen Funkenflug ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 11:21

    POL-LB: Jettingen-Unterjettingen: Unbekannte brechen in drei Kindergärten ein

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich in der Nach zum Mittwoch (07.01.2026) schlugen noch unbekannte Täter in der Albstraße und im Heubergring in Unterjettingen zu und brachen in zwei Kindergärten und eine Kindertagesstätte ein. Indem sie Fenster und Türen aufhebelten, konnten sie in die drei Gebäude vordringen. Während sie in der Albstraße vermutlich keine Beute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren