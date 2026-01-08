Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zwei Frauen in Streit geraten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Besigheim sucht Zeugen einer handgreiflichen Auseinandersetzung, die sich am Mittwoch (07.01.2026) gegen 14.00 Uhr in der Marienstraße in Besigheim ereignete.

Eine 49 Jahre alte Audi-Lenkerin soll zunächst mit dem Fahrverhalten einer 38-jährigen Hyundai-Lenkerin nicht einverstanden gewesen sein und deshalb gehupt haben. In der Marienstraße stoppten die beiden schließlich im Bereich einer Kirche und gerieten verbal in Streit. Dabei soll die 49-Jährige eine Art Schlagstock in der Hand gehalten haben. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Frauen sich gegenseitig mit Fäusten geschlagen haben. Beide erlitten dabei leichte Verletzungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Besigheim zu melden. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die mit einem Kinderwagen an den beiden streitenden Frauen vorbeigelaufen sein soll.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell