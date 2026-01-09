PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (08.01.2026) zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr in Murr ihr Unwesen. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür eines Wohnhauses in der Heerstraße auf, drangen so in das Innere ein und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte unter anderem Schmuck entwendet worden sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 0800 1100225 sowie per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 09:12

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in Parkhaus

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (07.01.2026) zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr einen in einem Parkhaus in der Grabenstraße in Marbach am Neckar abgestellten Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:53

    POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Holzgerlingen: zwei Tatverdächtige befinden sich nach versuchtem Betrug in Untersuchungshaft

    Ludwigsburg (ots) - Wegen des Verdachts des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs sitzen ein 30 Jahre alter Mann und eine 43-jährige Frau seit Samstag, 3. Januar 2026 in Untersuchungshaft. Beiden wird vorgeworfen, in Holzgerlingen an einem Betrugsfall im Phänomenbereich "falsche Bankmitarbeiter" ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:32

    POL-LB: Besigheim: Zwei Frauen in Streit geraten - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Besigheim sucht Zeugen einer handgreiflichen Auseinandersetzung, die sich am Mittwoch (07.01.2026) gegen 14.00 Uhr in der Marienstraße in Besigheim ereignete. Eine 49 Jahre alte Audi-Lenkerin soll zunächst mit dem Fahrverhalten einer 38-jährigen Hyundai-Lenkerin nicht einverstanden gewesen sein und deshalb gehupt haben. In der Marienstraße stoppten die beiden schließlich im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren