Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (08.01.2026) zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr in Murr ihr Unwesen. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür eines Wohnhauses in der Heerstraße auf, drangen so in das Innere ein und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte unter anderem Schmuck entwendet worden sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 0800 1100225 sowie per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell