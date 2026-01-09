Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (07.01.2026) zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr einen in einem Parkhaus in der Grabenstraße in Marbach am Neckar abgestellten Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

