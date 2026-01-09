PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ludwigsburg: LKW verliert Zuckerrüben - Autobahn voll gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Gegen 9.40 Uhr musste die Bundesautobahn 81 am Freitag (09.01.2026) zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden, nachdem ein Sattelzug mehrere Tonnen Zuckerrüben verloren hatte.

Sowohl auf dem Beschleunigungs- als auch auf dem rechten Fahrstreifen hatte sich das Wurzelgemüse kurz nach der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord verteilt. Mutmaßlich hatte sich aufgrund eines technischen Defekts die Ladebordwand des Aufliegers geöffnet. Der 69-jährige Sattelzuglenker stoppte sein Fahrzeug im Bereich der Neckarbrücke zwischen Freiberg am Neckar und Pleidelsheim, nachdem er dort weitere Rüben verloren hatte.

Bis 13.00 Uhr hatte sich ein etwa drei Kilometer langer Rückstau gebildet. Für die Reinigungsmaßnahmen war die Autobahnmeisterei im Einsatz. Gegen 13.20 Uhr konnten schließlich alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 09:44

    POL-LB: Gerlingen: drei Fahrzeuge aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Gleich drei Fahrzeuge entwendeten noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (23.12.2025) und Donnerstag (08.01.2025) aus einer Tiefgarage in der Füllerstraße in Gerlingen. Die drei Fahrzeuge, ein Sportwagen und ein SUV der Marke Porsche sowie ein SUV vom Fabrikat Audi, standen allesamt in einem Tiefgargenkomplex geparkt. Alle Fahrzeuge waren mit ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:38

    POL-LB: Murr: Einbruch in Einfamilienhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (08.01.2026) zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr in Murr ihr Unwesen. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür eines Wohnhauses in der Heerstraße auf, drangen so in das Innere ein und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte unter anderem Schmuck entwendet worden sein. Die Höhe des entstandenen ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 09:12

    POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in Parkhaus

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (07.01.2026) zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr einen in einem Parkhaus in der Grabenstraße in Marbach am Neckar abgestellten Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren