POL-LB: BAB 81/Ludwigsburg: LKW verliert Zuckerrüben - Autobahn voll gesperrt

Ludwigsburg (ots)

Gegen 9.40 Uhr musste die Bundesautobahn 81 am Freitag (09.01.2026) zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim für etwa 15 Minuten voll gesperrt werden, nachdem ein Sattelzug mehrere Tonnen Zuckerrüben verloren hatte.

Sowohl auf dem Beschleunigungs- als auch auf dem rechten Fahrstreifen hatte sich das Wurzelgemüse kurz nach der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord verteilt. Mutmaßlich hatte sich aufgrund eines technischen Defekts die Ladebordwand des Aufliegers geöffnet. Der 69-jährige Sattelzuglenker stoppte sein Fahrzeug im Bereich der Neckarbrücke zwischen Freiberg am Neckar und Pleidelsheim, nachdem er dort weitere Rüben verloren hatte.

Bis 13.00 Uhr hatte sich ein etwa drei Kilometer langer Rückstau gebildet. Für die Reinigungsmaßnahmen war die Autobahnmeisterei im Einsatz. Gegen 13.20 Uhr konnten schließlich alle Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

