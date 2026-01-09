PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar
L1144: Unfall mit überschlagenem Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr ereignete sich auf der L1144 zwischen Aldingen und Pattonville ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf sich ein Fahrzeug überschlug und eine Person verletzt wurde. Der 42-jährige Fahrer eines VW T-Cross befuhr gemeinsam mit seiner 41-jährigen Beifahrerin die L1144 von der Neckarstraße kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Auf Höhe der Einmündung wollte er nach links in Richtung Pattonville abbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 52-Jährigen, der die L1144 mit seinem VW Touran in entgegengesetzte Richtung befuhr. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich, in deren Verlauf sich der VW T-Cross überschlug; hierbei wurde der 52-Jährige leichtverletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Beide Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000EUR. Die Strecke wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, es ergaben sich aber keine größeren Beeinträchtigungen.

