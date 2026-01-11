PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 60-Jähriger PKW-Lenker tödlich verunglückt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 10.01.2026 gegen 12:30 Uhr befuhr der 60-Jährige Fahrzeugführer eines VW Tiguan, die Böblinger Straße in Richtung Neckarstraße. Weiter im Fahrzeug, befand sich noch die 48-Jährige Beifahrerin. Kurz vor dem Kreuzungsbereich kam das Fahrzeug aufgrund eines medizinischen Notfalls des Fahrers, nach links von der Fahrbahn auf den dort befindlichen Gehweg ab. Das Fahrzeug touchierte eine Betonmauer eines Mehrfamilienhauses, beschädigte einen Stromverteilerkasten welcher sich auf dem Gehweg befand und kollidierte im Anschluss frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, verstarb jedoch kurz darauf. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das betroffene Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Böblinger Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme mit Hilfe der Feuerwehr teilweise gesperrt, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 27.000 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit zwei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Zudem waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sowie ein Vertreter der Stadtwerke vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 06:50

    POL-LB: Remseck am Neckar / Neckargröningen: Zigarettenautomat gesprengt

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag, kurz nach 22:00 Uhr, konnten zwei männliche Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie im Gewerbegebiet Schießtal einen Zigarettenautomaten aufgesprengt hatten. Anschließend entwendeten sie die Tabakwaren, sowie das im Automaten befindliche Bargeld und flüchteten in Richtung der angrenzenden Felder. Durch die Wucht der Explosion ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 21:37

    POL-LB: Remseck am Neckar / L1144: Unfall mit überschlagenem Fahrzeug

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitagabend gegen 19:20 Uhr ereignete sich auf der L1144 zwischen Aldingen und Pattonville ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf sich ein Fahrzeug überschlug und eine Person verletzt wurde. Der 42-jährige Fahrer eines VW T-Cross befuhr gemeinsam mit seiner 41-jährigen Beifahrerin die L1144 von der Neckarstraße kommend in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:46

    POL-LB: Asperg: Einbruch in Autohaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Freitag (09.01.2026) in Asperg ihr Unwesen. Die Unbekannten begaben sich mutmaßlich gegen 02 Uhr auf das Gelände eines Autohauses in der Zeissstraße, wo sie ein Fenster einschlugen und sich Zutritt in einen Verkaufsraum verschafften. Dort nahmen sie zunächst mehrere rote Kennzeichen sowie Fahrzeugschlüssel an sich. Vermutlich, da sie aufgeschreckt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren