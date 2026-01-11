Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 60-Jähriger PKW-Lenker tödlich verunglückt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 10.01.2026 gegen 12:30 Uhr befuhr der 60-Jährige Fahrzeugführer eines VW Tiguan, die Böblinger Straße in Richtung Neckarstraße. Weiter im Fahrzeug, befand sich noch die 48-Jährige Beifahrerin. Kurz vor dem Kreuzungsbereich kam das Fahrzeug aufgrund eines medizinischen Notfalls des Fahrers, nach links von der Fahrbahn auf den dort befindlichen Gehweg ab. Das Fahrzeug touchierte eine Betonmauer eines Mehrfamilienhauses, beschädigte einen Stromverteilerkasten welcher sich auf dem Gehweg befand und kollidierte im Anschluss frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, verstarb jedoch kurz darauf. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das betroffene Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Böblinger Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme mit Hilfe der Feuerwehr teilweise gesperrt, zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 27.000 Euro. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit zwei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Zudem waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sowie ein Vertreter der Stadtwerke vor Ort.

