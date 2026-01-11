Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Lagerhalle in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (11.01.2026) wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg gegen 13:47 Uhr mitgeteilt, dass in Oberstenfeld eine Lagerhalle in Brand geraten sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die auf einem ehemaligen Werksgelände in der Gronauer Straße befindliche Lagerhalle bereits in Vollbrand. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren über den Nachmittag hinweg mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde vorsorglich eine Warnmeldung an die Bevölkerung herausgegeben. Das Feuer war um 18:00 Uhr gelöscht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 750.000 Euro. Das Gebäude ist nach derzeitigem Sachstand einsturzgefährdet und darf vorerst nicht betreten werden. Ersten Ermittlungen zufolge wird die Lagerhalle partnerschaftlich genutzt. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144 900 0 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell