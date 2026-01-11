PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Lagerhalle in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (11.01.2026) wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg gegen 13:47 Uhr mitgeteilt, dass in Oberstenfeld eine Lagerhalle in Brand geraten sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die auf einem ehemaligen Werksgelände in der Gronauer Straße befindliche Lagerhalle bereits in Vollbrand. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren über den Nachmittag hinweg mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde vorsorglich eine Warnmeldung an die Bevölkerung herausgegeben. Das Feuer war um 18:00 Uhr gelöscht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 750.000 Euro. Das Gebäude ist nach derzeitigem Sachstand einsturzgefährdet und darf vorerst nicht betreten werden. Ersten Ermittlungen zufolge wird die Lagerhalle partnerschaftlich genutzt. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Telefonnummer 07144 900 0 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 06:46

    POL-LB: Gemmrigheim: Einbruch in Einfamilienhaus

    Ludwigsburg (ots) - Am 10.01.2026 zur Tageszeit verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Burgunderstraße in Gemmrigheim als dessen Bewohner nicht zu Hause waren. Die Täter gelangen mutmaßlich über die Terrasse ins Gebäude und entwendeten dort Bargeld und Wertgegenstände im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 06:42

    POL-LB: K1050 / Weil im Schönbuch - Unfall mit Linienbus fordert eine verletzte Person

    Ludwigsburg (ots) - Am frühen Samstag-Morgen (10.01.2026) ereignete sich gegen 08:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus, welcher auf der K1050 in Richtung Waldenbuch unterwegs war. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei witterungsbedingter Glätte kam der 42-jährige Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 06:33

    POL-LB: Sindelfingen: 60-Jähriger PKW-Lenker tödlich verunglückt

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, den 10.01.2026 gegen 12:30 Uhr befuhr der 60-Jährige Fahrzeugführer eines VW Tiguan, die Böblinger Straße in Richtung Neckarstraße. Weiter im Fahrzeug, befand sich noch die 48-Jährige Beifahrerin. Kurz vor dem Kreuzungsbereich kam das Fahrzeug aufgrund eines medizinischen Notfalls des Fahrers, nach links von der Fahrbahn auf den dort befindlichen Gehweg ab. Das Fahrzeug touchierte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren