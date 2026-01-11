PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am 10.01.2026 zur Tageszeit verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Burgunderstraße in Gemmrigheim als dessen Bewohner nicht zu Hause waren. Die Täter gelangen mutmaßlich über die Terrasse ins Gebäude und entwendeten dort Bargeld und Wertgegenstände im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel.: 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 06:42

    POL-LB: K1050 / Weil im Schönbuch - Unfall mit Linienbus fordert eine verletzte Person

    Ludwigsburg (ots) - Am frühen Samstag-Morgen (10.01.2026) ereignete sich gegen 08:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Linienbus, welcher auf der K1050 in Richtung Waldenbuch unterwegs war. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei witterungsbedingter Glätte kam der 42-jährige Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 06:33

    POL-LB: Sindelfingen: 60-Jähriger PKW-Lenker tödlich verunglückt

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, den 10.01.2026 gegen 12:30 Uhr befuhr der 60-Jährige Fahrzeugführer eines VW Tiguan, die Böblinger Straße in Richtung Neckarstraße. Weiter im Fahrzeug, befand sich noch die 48-Jährige Beifahrerin. Kurz vor dem Kreuzungsbereich kam das Fahrzeug aufgrund eines medizinischen Notfalls des Fahrers, nach links von der Fahrbahn auf den dort befindlichen Gehweg ab. Das Fahrzeug touchierte ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 06:50

    POL-LB: Remseck am Neckar / Neckargröningen: Zigarettenautomat gesprengt

    Ludwigsburg (ots) - Am Freitag, kurz nach 22:00 Uhr, konnten zwei männliche Jugendliche dabei beobachtet werden, wie sie im Gewerbegebiet Schießtal einen Zigarettenautomaten aufgesprengt hatten. Anschließend entwendeten sie die Tabakwaren, sowie das im Automaten befindliche Bargeld und flüchteten in Richtung der angrenzenden Felder. Durch die Wucht der Explosion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren