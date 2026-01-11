Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am 10.01.2026 zur Tageszeit verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Burgunderstraße in Gemmrigheim als dessen Bewohner nicht zu Hause waren. Die Täter gelangen mutmaßlich über die Terrasse ins Gebäude und entwendeten dort Bargeld und Wertgegenstände im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel.: 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

