Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Raub auf Tankstelle - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember, gegen 7:35 Uhr) eine Tankstelle auf der Wedauer Straße (nahe Kalkweg) überfallen. Der Mann soll ein Messer mitgeführt und von einer Mitarbeiterin (29) Bargeld und Zigaretten gefordert haben. Samt Beute flüchtete der maskierte Räuber zu Fuß.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können: Er wird auf 1,65 bis 1,70 Meter geschätzt, hat dunkle Augen und trug zum Tatzeitpunkt Sportschuhe, dunkle Kleidung, eine schwarze Kappe und war mit einem schwarzen Tuch maskiert. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

