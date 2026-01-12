PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Pkw aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter brach zwischen Samstag (10.01.2026), 22.00 Uhr und Sonntag (11.01.2026), 15.50 Uhr, die Beifahrertür eines auf einem Parkplatz in der Straße "Am alten Markt" in Marbach am Neckar abgestellten VW auf. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Unbekannte Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 150 Euro. Der Sachschaden an dem VW kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Marbach am Neckar die Tel. 07144 900-0 sowie die E-Mail-Adresse marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

