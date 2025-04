PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit Personenschaden und 5 beteiligten PKW, Gemarkung Idstein, zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Idstein, Fahrtrichtung Frankfurt, Ostermontag, 21.04.2025, 12:39 Uhr

Wiesbaden (ots)

Am Ostermontag kam es kurz nach Mittag auf der BAB 3 kurz vor der Anschlussstelle Idstein zu einem Auffahrunfall im Osterrückreiseverkehr, bei dem fünf PKW beteiligt waren. Hierbei erkannte ein Volvo-Fahrer aus Regensburg zu spät, dass der Verkehr vor ihm leicht stockte und prallte dem vor ihm fahrenden Skoda mit Darmstädter Kennzeichen in das Heck. Dieser wurde dadurch auf einen Fiat aus Österreich geschoben, der zu guter letzt in das Heck des vor ihm befindlichen Mercedes aus Homburg/Saar prallte. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, die sich jeweils als Beifahrerinnen im Volvo und Fiat befanden. Eine der beiden Frauen wurde mit einer Handverletzung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert, die andere konnte nach ambulanter Behandlung an der Unfallstelle verbleiben. Im Anschluss konnte der Fahrer eines BMW aus der Schweiz nicht mehr bremsen, und prallte hinten seitlich gegen den Volvo aus Regensburg. Bei diesem Auffahren entstand jedoch nur noch Sachschaden. Vier PKW blieben fahrbereit und konnten nach erfolgter Unfallaufnahme ihre Fahrt selbstständig fortsetzen. Lediglich für den Volvo musste ein Abschleppfahrzeug angefordert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme entstand aufgrund der blockierten linken und mittleren Fahrspuren ein Rückstau von bis zu 16 Kilometern, dies führte ebenfalls zur Überlastung der Umleitungsstrecken.

Gegen 15:00 Uhr wurden alle drei Fahrstreifen an der Unfallstelle wieder freigegeben.

