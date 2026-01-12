POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Konrad-Zuse-Straße

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter brach zwischen Samstag (10.01.2026), 22.00 Uhr und Sonntag (11.01.2026), 15.50 Uhr, die Beifahrertür eines auf einem Parkplatz in der Straße "Am alten Markt" in Marbach am Neckar abgestellten VW auf. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Unbekannte Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 150 Euro. Der Sachschaden an dem VW kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. ...

