POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Konrad-Zuse-Straße
Ludwigsburg (ots)
Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (10.01.2026) zwischen 12.00 Uhr und 12.40 Uhr einen in einer Parkbucht in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
