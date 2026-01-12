Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Wohnungseinbruch in der Karl-Gärtner-Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt seit Sonntag (11.01.2026) gegen noch unbekannte Täter, die zwischen 16.55 Uhr und 18.05 Uhr in eine Wohnung in der Karl-Gärtner-Straße eingebrochen sind. Mit brachialer Gewalt hebelten die Einbrecher eine Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung, die sie anschließend durchsuchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie Schmuck und Bargeld in dreistelligem Wert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

