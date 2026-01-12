PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Wohnungseinbruch in der Karl-Gärtner-Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt seit Sonntag (11.01.2026) gegen noch unbekannte Täter, die zwischen 16.55 Uhr und 18.05 Uhr in eine Wohnung in der Karl-Gärtner-Straße eingebrochen sind. Mit brachialer Gewalt hebelten die Einbrecher eine Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung, die sie anschließend durchsuchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie Schmuck und Bargeld in dreistelligem Wert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:22

    POL-LB: Großbottwar: Einbruch in Bäckerei

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (10.01.2026), 12.30 Uhr und Sonntag (11.01.2026), 6.30 Uhr in eine Bäckerei in der Mühlgasse in Großbottwar ein. Mutmaßlich, da die Kassen leer waren, machten die Unbekannten keine Beute, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar unter der Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:57

    POL-LB: Benningen am Neckar: Hakenkreuz an Scheibe gesprüht

    Ludwigsburg (ots) - Mit schwarzer Farbe sprühten noch unbekannte Täter zwischen Samstag (10.01.2026), 22.00 Uhr und Sonntag (11.01.2026), 9.40 Uhr ein Hakenkreuz an die Scheibe eines Essenslieferdienstes in der Marbacher Straße in Benningen am Neckar. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:56

    POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Freitag (09.01.2026) 21:00 Uhr und Sonntag (11.01.2026) 10:20 Uhr in der Goldmühlestraße in Sindelfingen ihr Unwesen. Die Einbrecher verschafften sich widerrechtlich Zutritt in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses, indem sie die Wohnungstüre versuchten aufzuhebeln. Nachdem ihnen dies mutmaßlich misslang, traten die Täter die Türe ein. Den bisherigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren