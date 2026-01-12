Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (10.01.2026), 12.30 Uhr und Sonntag (11.01.2026), 6.30 Uhr in eine Bäckerei in der Mühlgasse in Großbottwar ein. Mutmaßlich, da die Kassen leer waren, machten die Unbekannten keine Beute, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar unter der Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

