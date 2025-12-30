Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Erreichbarkeit der Pressestelle an Silvester und Neujahr

Recklinghausen (ots)

Liebe Medienschaffenden,

am Silvesterabend wird ein Team der Pressestelle im Einsatz sein. Erreichbar sind wir zwischen 20:00 und 01:00 Uhr unter den bekannten Rufnummern mit der Durchwahl -1032 und -1042. Sollte es in dieser Zeit zu besonderen Ereignissen kommen, werden wir eine entsprechende Pressemeldung veröffentlichen. Am Neujahrstag wird in der Zeit von 11:00 bis 13:00 Uhr unter der Durchwahl -1032 eine Abfrage zu einzelnen Sachverhalten möglich sein. Wir wünschen einen guten und friedlichen Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026.

