Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Erreichbarkeit der Pressestelle an Silvester und Neujahr

Recklinghausen (ots)

Liebe Medienschaffenden,

am Silvesterabend wird ein Team der Pressestelle im Einsatz sein. Erreichbar sind wir zwischen 20:00 und 01:00 Uhr unter den bekannten Rufnummern mit der Durchwahl -1032 und -1042. Sollte es in dieser Zeit zu besonderen Ereignissen kommen, werden wir eine entsprechende Pressemeldung veröffentlichen. Am Neujahrstag wird in der Zeit von 11:00 bis 13:00 Uhr unter der Durchwahl -1032 eine Abfrage zu einzelnen Sachverhalten möglich sein. Wir wünschen einen guten und friedlichen Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2026.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

