Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Jugendliche versuchen Fußgänger auszurauben - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
In der vergangenen Nacht war ein 30-Jähriger aus Castrop-Rauxel zu Fuß an der Herner Straße unterwegs. Plötzlich näherten sich ihm vier junge Männer auf zwei E-Scootern. Einer der Unbekannten habe dem 30-Jährigen ein Messer vorgehalten und die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert. Als ein anderer zeitgleich versuchte, seine Geldbörse aus seiner hinteren Hosentasche zu stehlen, wehrte der 30-Jährige sich. Die Jugendlichen ergriffen daraufhin ohne Diebesgut in verschiedene Richtungen die Flucht. Sie waren alle zwischen 16-18 Jahre alt, dunkel gekleidet und trugen Schal und Mütze. Der 30- Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.
Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
