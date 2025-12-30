Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Jugendliche versuchen Fußgänger auszurauben - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht war ein 30-Jähriger aus Castrop-Rauxel zu Fuß an der Herner Straße unterwegs. Plötzlich näherten sich ihm vier junge Männer auf zwei E-Scootern. Einer der Unbekannten habe dem 30-Jährigen ein Messer vorgehalten und die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert. Als ein anderer zeitgleich versuchte, seine Geldbörse aus seiner hinteren Hosentasche zu stehlen, wehrte der 30-Jährige sich. Die Jugendlichen ergriffen daraufhin ohne Diebesgut in verschiedene Richtungen die Flucht. Sie waren alle zwischen 16-18 Jahre alt, dunkel gekleidet und trugen Schal und Mütze. Der 30- Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell