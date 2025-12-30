Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zigarettenautomat gesprengt - 21-Jähriger festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht sprengten vermutlich zwei Männer einen Zigarettenautomaten im Bereich der Hafenstraße - die Polizei konnte einen Tatverdächtigen vor Ort stellen. Aufmerksame Zeugen hörten gegen 02:25 Uhr einen lauten Knall und stellten daraufhin den gesprengten Automaten fest. Sie informierten die Polizei. Als die beiden Männer den Automaten leeren wollten, trafen die Polizistinnen und Polizisten ein. Sie konnten einen Tatverdächtigen - einen 21-jährigen Mann aus Bottrop- nach einem kurzen Fluchtversuch stellen und vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung konnten mehrere Zigarettenschachteln gefunden und sichergestellt werden. Die Fahndung nach dem anderen Mann, der der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, verblieb leider erfolglos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell