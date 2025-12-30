Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Zigarettenautomat gesprengt - 21-Jähriger festgenommen
Recklinghausen (ots)
In der vergangenen Nacht sprengten vermutlich zwei Männer einen Zigarettenautomaten im Bereich der Hafenstraße - die Polizei konnte einen Tatverdächtigen vor Ort stellen. Aufmerksame Zeugen hörten gegen 02:25 Uhr einen lauten Knall und stellten daraufhin den gesprengten Automaten fest. Sie informierten die Polizei. Als die beiden Männer den Automaten leeren wollten, trafen die Polizistinnen und Polizisten ein. Sie konnten einen Tatverdächtigen - einen 21-jährigen Mann aus Bottrop- nach einem kurzen Fluchtversuch stellen und vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung konnten mehrere Zigarettenschachteln gefunden und sichergestellt werden. Die Fahndung nach dem anderen Mann, der der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, verblieb leider erfolglos.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell