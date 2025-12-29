Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Herten: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Am Sonntagabend (20 Uhr) war eine 43-Jährige aus Herten auf der Steinstraße unterwegs. Hier fasste sie ein unbekannter Mann von hinten an, küsste sie gegen ihren Willen und berührte sie unsittlich. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige.
Personenschreibung: männlich, ca. 1,75 m groß, 35 - 40 Jahre alt, schlank, schwarzer Vollbart, graue Daunenjacke
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
