Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend (20 Uhr) war eine 43-Jährige aus Herten auf der Steinstraße unterwegs. Hier fasste sie ein unbekannter Mann von hinten an, küsste sie gegen ihren Willen und berührte sie unsittlich. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige.

Personenschreibung: männlich, ca. 1,75 m groß, 35 - 40 Jahre alt, schlank, schwarzer Vollbart, graue Daunenjacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell