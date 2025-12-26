Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach versuchten Einbruchdiebstahl festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (1:15 Uhr) brach ein zunächst unbekannter Mann in ein kleines Haus auf dem Gelände eines Kleingartenvereins an der Liesenfeldstraße ein. Er hatte ein Gitter gewaltsam verbogen und ein Fenster aufgebrochen, um in das Gebäude zu kommen. Im Inneren wurde er von den beiden Bewohnern überrascht. Der Mann flüchtete ohne Beute durch den Wintergarten in Richtung Lütkestraße.

In der Nähe der Tatortes wurde ein 19-Jähriger ohne festen Wohnsitz von Polizeibeamten angetroffen. Vor Ort ergaben sich mehrere Hinweise darauf, dass es sich um den Tatverdächtigen handeln könnte.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Polizei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell