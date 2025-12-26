PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Falscher Telekom-Mitarbeiter erbeutet Goldschmuck

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag klingelte ein angeblicher Mitarbeiter der Telekom bei einer Seniorin - anstatt zu helfen, nahm er den Schmuck der Bottroperin mit.

Der Unbekannte klingelt gegen 11 Uhr bei einer 83-Jährigen aus dem Stadtteil Fuhlenbrock. Der gab an sich den WLAN-Route in der Küche ansehen zu müssen. Anschließend forderte er die Frau auf sich ins Wohnzimmer zu setzen. Nach einer Weile bemerkte die 83-Jährige den Mann in ihrem Schlafzimmer. Der Aufforderung das Schlafzimmer und die Wohnung zu verlassen, kam er nur zögerlich nach. Anschließend bemerkte die 83-Jährige das Goldschmuck aus dem Schlafzimmer fehlte.

Personenbeschreibung: männlich, 40 - 50 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 m groß, kurze Haare, helle Haut, bekleidet mit einem dunklen Anzug.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

