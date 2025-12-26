Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann nach versuchten Raub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein Mann betrat ein Ladenlokal an der Poststraße, er forderte Geld und musste ohne Beute flüchten. In der Nähe wurde er von der Polizei festgenommen.

Gegen 11 Uhr am vergangenen Mittwoch betrat der Mann das Ladenlokal eines Optikers an der Poststraße. Im Geschäft hielten sich zwei Mitarbeiter auf. Der Mann forderte unter Vorhalt eines Messer das Bargeld. Die Mitarbeiter verweigerten die Herausgabe, flüchteten in ein Büro, blockierten die Tür und informierten die Polizei. Der Täter flüchtete ohne Beute.

Aufgrund einer guten Beschreibung des Täters, konnte ein Tatverdächtiger in der Nähe durch die Polizei angetroffen und festgenommen werden. Der 52-Jährige aus Italien hatte ein Messer bei sich.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Hier wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Mann sitzt jetzt in U-Haft.

