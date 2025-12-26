POL-RE: Oer-Erkenschwick: Vermisste 16-Jährige ist wieder da - Fahndung erledigt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Seit dem 05. November 2025 suchte die Recklinghäuser Polizei nach einer 16-Jährigen die seit dem 03. November 2025 nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war. Es gab Hinweise, dass sich die Jugendliche in Berlin aufhält. Jetzt hat sie sich zusammen mit einer Erziehungsberechtigten auf der Polizeiwache Oer-Erkenschwick gemeldet. Es gibt keine Hinweise, die auf eine Straftat hinweisen. Die Suche nach der 16-Jährigen hat sich somit erledigt.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.

