PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Vermisste 16-Jährige ist wieder da - Fahndung erledigt

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Vermisste 16-Jährige ist wieder da - Fahndung erledigt
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Seit dem 05. November 2025 suchte die Recklinghäuser Polizei nach einer 16-Jährigen die seit dem 03. November 2025 nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war. Es gab Hinweise, dass sich die Jugendliche in Berlin aufhält. Jetzt hat sie sich zusammen mit einer Erziehungsberechtigten auf der Polizeiwache Oer-Erkenschwick gemeldet. Es gibt keine Hinweise, die auf eine Straftat hinweisen. Die Suche nach der 16-Jährigen hat sich somit erledigt.

Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren