Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: mutmaßlicher Betrüger mit Fotos gesucht
Recklinghausen (ots)
Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einem tatverdächtigen Mann. Nachdem ein "Falscher Polizeibeamter" bei einem Senior an der Straße "Mommkamp" klingelte und unter einem Vorwand die EC-Karte erlangte, hob ein bislang unbekannter Mann mit der Karte des Seniors Geld an einer Bottroper Sparkasse ab. Unklar ist, ob der "Falsche Polizeibeamte" auch der Geldabheber ist.
Fotos und weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/190119
Hinweise zu dem Tatverdächtigen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell