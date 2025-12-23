Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: mutmaßlicher Betrüger mit Fotos gesucht

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einem tatverdächtigen Mann. Nachdem ein "Falscher Polizeibeamter" bei einem Senior an der Straße "Mommkamp" klingelte und unter einem Vorwand die EC-Karte erlangte, hob ein bislang unbekannter Mann mit der Karte des Seniors Geld an einer Bottroper Sparkasse ab. Unklar ist, ob der "Falsche Polizeibeamte" auch der Geldabheber ist.

Fotos und weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/190119

Hinweise zu dem Tatverdächtigen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell