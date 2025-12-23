PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: mutmaßlicher Betrüger mit Fotos gesucht

POL-RE: Bottrop: mutmaßlicher Betrüger mit Fotos gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei aktuell nach einem tatverdächtigen Mann. Nachdem ein "Falscher Polizeibeamter" bei einem Senior an der Straße "Mommkamp" klingelte und unter einem Vorwand die EC-Karte erlangte, hob ein bislang unbekannter Mann mit der Karte des Seniors Geld an einer Bottroper Sparkasse ab. Unklar ist, ob der "Falsche Polizeibeamte" auch der Geldabheber ist.

Fotos und weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/190119

Hinweise zu dem Tatverdächtigen werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 08:35

    POL-RE: Bottrop: Männer bei Drogendeal erwischt

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat am Montagabend am "Trapez" zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Männer im Alter von 20 und 24 Jahren konnten gegen 20.05 Uhr an der Gladbecker Straße dabei beobachtet werden, wie sie einer anderen Person mindestens ein "Tütchen" übergaben und dafür Geld erhielten. Die Beamten kontrollierten daraufhin die beiden jungen Männer. Bei ihnen konnten noch mehrere Tütchen ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 14:41

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat beobachtet

    Recklinghausen (ots) - Einem aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen werden konnten. Der Mann hatte heute gegen 8.20 Uhr an der Straße Messenkamp gesehen, wie zwei Personen über den Zaun eines benachbarten Gartens kletterten und verdächtig durchs Fenster ins Haus schauten. Der Zeuge rief deshalb die Polizei. Kurz ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 14:13

    POL-RE: Kreis Recklinghausen: Mehrere Einbrüche am Wochenende - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Gladbeck: Auf dem Reimannsweg sind unbekannte Täter am Freitag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie durchsuchten vor allem das Schlafzimmer und ein Gästezimmer nach Wertgegenständen. Außerdem wurden Kellerräume durchsucht. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Haltern am See: Am Freitagabend wurde auf der Schützenstraße in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren